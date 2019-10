Dicas De Como Preparar Uma Festa Do Pijama Para Criançada

Na semana da criança muitos pais estão pensando em como aproveitar o dia das crianças que acontecerá no sábado (12). E uma das festas mais divertidas que toda criança pode participar e transformar numa experiência é a festa do pijama! Poder passar a noite a divertir-se com um grupo de amigos e depois dormirem e acordarem juntos é a melhor forma de celebrar um aniversário ou simplesmente promover um convívio para as crianças.

No entanto, requer uma lista de convidados pequena, entre cinco e oito crianças no total. Segundo a decoradora e especialista em festa, Nathália Maria, as festas do pijama devem ser realizadas ao fim de semana, sendo o sábado o melhor dia: primeiro porque o dia seguinte é domingo. As festas do pijama que têm como objetivo pernoitar e deve ser pensado para crianças mais velhas. Para crianças menores, pode mesmo assim organizar uma festa do pijama que termina um pouco mais tarde, sendo que as crianças já estarão de pijama e prontas para ir dormir quando os pais as vierem buscar. Em alternativa, a festa do pijama pode ter como opção ficar a dormir na casa do amigo ou ir embora.

A diversão de uma festa do pijama está no partilhar de um espaço, por isso, não se preocupe se não tem camas para todos os pequenos convidados – eles vão adorar dormir em sacos de dormir ou colchão jogado no chão, o importante é que todos estejam juntos. Nathália explica que a decoração pode ser festiva e adequada a um aniversário, com balões e grinaldas, ou alusiva ao próprio tema da noite: estenda uma corda de uma ponta da sala à outra e pendure pijamas, fronhas de almofada, meias, pantufas e peluches.

A decoradora explica que as atividades devem ser muito divertidas como um filme divertido e uma animada luta de almofadas, mas existem muitas outras atividades e jogos, perfeitos para uma noite de festa. “Tenha um cesto cheio de jogos de tabuleiro para momentos mais ­tran­quilos. Outras ideias origina­­is incluem: fazer ­bijuteria, ­concurso de karao­­­­­kê, jogar bingo, caça ao tesou­­­­ro, jogo do saco de cama; ­ou deco­rar fronhas de almofa­­­­da bran­­­­cas com ­marcadores pa­­­ra teci­­­­dos pa­ra depois as ­cri­anças po­derem dor­mir sobre as suas obras de arte”.

Além disso, Nathália re­comenda ter muitas gulo­seimas como pi­poca, salgadinhos e ­cho­colate para completar a fe­sta. Numa festa do pija­­­ma não tem hora para dormir, ­pois com tantas a­tividades e ­di­ver­são fica di­fícil ir para o ­colchão, en­tão acordar tar­de faz parte da festa do pijama.

Ariane Pio

Da Reportagem Local