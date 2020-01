Dicas de Como Evitar e se Preparar Para Período de Chuvas em Catanduva

Um dos últimos balanços do Aedes em Catanduva divulgado no começo de dezembro apresentou que desde o começo do ano foi registrado mais de 2.564 casos confirmados de dengue. A secretaria aguardava resultados de outros 209 exames.

O país registrou 1.439.471 casos de dengue entre 30 de dezembro de 2018 e 24 de agosto de 2019, segundo relatório do Ministério da Saúde encaminhado ao deputado Edmir Chedid (DEM). Membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp), o parlamentar se demonstrou preocupado com a informação e o consequente aumento de casos da doença no Estado.

No período de análise, a taxa de incidência da dengue no país foi de 690,4 casos a cada 100 mil habitantes. No total, 591 pacientes com a doença morreram entre dezembro e agosto em decorrência de complicações do quadro de saúde. O número é muito preocupante, pois a tendência é que o número de casos aumente nestes meses em que as águas das chuvas tendem a se acumular.

Agora com a época de chuva, a meteorologia indica que continuará assim até fevereiro o cuidado deve ser redobrado, a Prefeitura de Catanduva divulgou dicas de como evitar o criadouro de dengue nos quintais: “Não deixe que se formem pilhas de lixo ou entulho em locais abertos, como quintais, praças e terrenos baldios. Outro hábito que pode fazer diferença é a limpeza regular das calhas, com a devida remoção de folhas que podem se acumular durante o inverno. Na prática, as orientações são muito similares, mas ainda há muita gente que deixa de fazer sua parte”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local