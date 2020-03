Dicas De Como Continuar A Treinar Sem Precisar Ir À Academia

Alunos de academia devem ou não parar? O Ministério da Saúde aponta que a situação no Brasil deve se agravar brevemente. Com isso, pode acontecer de o país ter de adotar medidas mais severas para evitar o contágio. Locais públicos devem ser fechados e a academia é uma delas, até por ser um lugar mais propício ao contágio, por ser fechado, com ar condicionado e com equipamentos que todos põem a mão, sejam pesos ou aparelhos.

Muitas academias em Catanduva estão seguindo a norma de segurança de saúde e deixando de treinar os alunos. Mas para que os proprietários delas não quebrem, pois necessitam do aluno para gerar renda, a internet é uma grande aliada nessa hora de sufoco.

André Moreira, personal trainer, conta que foi feito um grupo e os alunos deles tem aula por vídeo conferência. “ Também já estou realizando uns vídeos para disponibilizar no YouTube para que os alunos vejam a hora que possível, além disso vou deixar para que todas pessoas interessadas assistam”.

André conta que deve se respeitar o período de quarentena, pois é bem mais importante que qualquer treino. “Sem a saúde plena não se treina, logo tudo volta ao normal e estaremos de novo nas academias praticando, claro que recomendo que os alunos comam corretamente e vejam os vídeos ou acompanhem as vídeos-conferências. É uma questão de não deixar o corpo preguiçoso, pois treinar em casa tem um limite não é como na academia, mas para evitar o coronavirus temos que sacrificar”, completa o personal. André lembrou também que é uma ótima oportunidade de dançar, no YouTube tem vídeos do famoso jogo Just Dance, onde o expectador pode aprender a dança se exercitando.

Ariane Pio

Da Reportagem Local