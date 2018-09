Diálogo e Atenção dos Pais Ajudam Filhos Não se Tornarem Vítimas

“Pais atentos e famílias com diálogo aberto e sincero acabam não sendo vítimas deste tipo de ameaça”, afirma a psicóloga Marina Colombo Amarante Marton sobre a onda de jogos mortais oferecidos aos adolescentes pela internet. Pode parecer bobagem, mas a brincadeira é séria e pode levar ao suicídio. Setembro é o mês símbolo de alerta contra o suicídio.

Em Catanduva, não há registros oficiais de casos de adolescentes que tenha tirado a vida por causa de jogos virtuais, mas todo o cuidado é pouco e a vigilância dos responsáveis deve ser constante. Já em municípios vizinhos, registros já foram contabilizados.

Conforme informações da especialista, a família precisa ter estrutura e base solidificada para formar filhos fortes e não presa fácil desse mundo virtual que oferece ações perturbadoras.

“Portanto, os pais devem estar próximos de seus filhos, ligados à pequenas mudanças em seus comportamentos e promover um diálogo acolhedor e não punitivo para que estas crianças se sintam seguras de poderem se abrir com os pais sobre o que está acontecendo em suas vidas. Crianças e jovens emocionalmente frágeis tem maior tendência a entrar nestas situações para tentar encontrar alívio para seus sentimentos negativos ou extravasar emoções”, constata Marina.

A fragilidade é um exemplo que fez o jovem Adriano (nome fictício) a tentar contra a própria vida. Segundo parentes, ele fazia parte de um jogo online e em uma das fases tentou se matar.

“Eu quase morri quando me ligaram falando que meu filho estava no hospital quase morto. Ele cortou os pulsos, mas graças a Deus o ferimento não foi tão fundo. Cheguei lá e o vi com o rosto cheio de marcas e sangue. Não acreditei; como isso pode acontecer com o meu filho. A gente ama tanto ele. Mas devido a sua depressão e sua fragilidade acabou entrando nessa (jogo mortal) e por Deus que não se matou. Atualmente ele está em tratamento com psiquiatra e estamos mais atentos ao seu comportamento”, diz a mãe que prefere não se identificar.

Adriano é catanduvense e o caso aconteceu em março deste ano.

De acordo com a psicóloga essas ‘brincadeiras mortais’ estão sendo cada vez mais estimuladas pelos youtubers. “Que através deste tipo de desafios vem conquistando mais e mais visualizações e ganhando mais dinheiro com isso. Enquanto que é comum na infância e adolescência existir a competição e a necessidade de autoafirmação de sua personalidade, mas os jovens precisam entender que não serão através de desafios que terão suas conquistas, mas sim através de esforço, dedicação, estudos, etc… não será através de um ‘jogo’ que será classificado como bom ou ruim, nem se quer ser melhor ou pior que ninguém” aponta a especialista. Ainda de acordo com Marina, um dos “jogos” do momento é da boneca momo, no entanto outros tipos já foram cenário na internet.

“O jogo do momento se trata da ‘boneca momo’ que, de maneira semelhante ao da ‘baleia azul’, que utiliza o WhatsApp como meio de divulgação e propõe diversos desafios e ameaça, a criança a não sair do jogo, com a pena de ser severamente punida. Fora este, existem diversos youtubers postando desafios inusitados com bebidas, ‘chocking game’ também já foi bastante comentado, que no brasil ficou conhecido como o jogo do desmaio. Acho interessante ressaltar que, até mesmo as postagens ‘não mortais’, são consideradas inadequadas, afinal, os youtubers tem ficado cada vez mais famosos por fazer coisas muito inusitadas, e acabam incentivando, mesmo que indiretamente, as crianças e jovens a desejar realizar tais coisas, para testar, ou até mesmo tentar ficar famoso”, observa.

A especialista aponta ainda que Catanduva apresenta poucos relatos de envolvimento de crianças, mas os cuidados precisam ser constantes.

“Na nossa realidade temos pouco relato de crianças envolvidas em ‘desafios mortais’, mas estes outros ‘desafios inusitados’ têm acontecido com maior frequência. E estes, mesmo não sendo diretamente mortais, podem provocar lesões sérias ou a morte ‘sem querer’. Do tipo ‘brincadeira de mau gosto’”, conclui Marina.

Karla Sibro

Da Reportagem Local