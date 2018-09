Dia Nacional do Trânsito: Desrespeito a Lei é Flagrado em Catanduva

Hoje é comemorado o Dia Nacional do Trânsito, mas ainda há muito o que conscientizar o condutor de veículos. O Regional passou parte da manhã de ontem observando ações dos motoristas que trafegaram pela área central da cidade. Atitudes que parecem simples, mas que podem ocasionar acidentes foram flagradas pela reportagem.

O uso de celular enquanto dirige foi uma delas. Pelo menos quatro condutores desceram a rua Brasil, utilizando o celular. Na rua Minas Gerais, dois motoristas passaram sem cinto em pelo menos 10 minutos de diferença. Parar na faixa de pedestres também foi uma das irregularidades presenciadas. Assim como passageiro descer do veículo na faixa de rolamento e parar o trânsito. A falta de sinalização (uso de setas) para conversão de vias também foi presenciada.

Segundo o Denatran, o número de multas para motoristas que usam celular ao volante no país foi de 571,6 mil nos sete primeiros meses de 2018, um aumento de 33% em comparação ao ano de 2017 inteiro. O uso do aparelho é a terceira maior causa de acidentes e mortes no trânsito, atrás somente do excesso de velocidade e embriaguez.

Uma pesquisa do Cesvi Brasil indica que, em média, o condutor fica quase três segundos sem olhar para a via quando usa o aparelho. Parece pouco, mas esse tempo é suficiente para causar acidentes graves, pois os motoristas não percebem a mudança repentina dos semáforos, freada mais brusca do carro à frente ou até mesmo invadem a faixa ao lado. Desde 2016, o CTB passou de média, a gravíssima as infrações por uso de celulares. Com isso, o condutor recebe 7 pontos na CNH e paga multa de R$ 293,47. As leis mais severas até ajudam, mas alguns órgãos como o Denatran acreditam que investir na educação dos motoristas pode gerar mais conscientização e ajudar a reduzir o número de infrações.

Há cinco meses, O Regional divulgou balanço do número de multas aplicadas em Catanduva. Foram 6.469 registros no primeiro trimestre do ano. A média é de três autuações a cada dia e 72 no mês em Catanduva. Os dados são dos flagras da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs) no período de janeiro a março.

Outro problema que ainda é frequente é com relação ao uso de cartões de Área Azul que só no ano passado teve uma média de 96,9 multas aplicadas por mês. Foram 1.163 infrações que foram cometidas por donos de veículos estacionados nas principais ruas da cidade. Por dia, a média é de três registros.

“A falta de uso do cartão ainda é frequente, apesar de a Prefeitura disponibilizar, em parceria com comerciantes, 139 pontos de venda de Área Azul. Uma das orientações da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) é para que os motoristas tenham sempre os cartões disponíveis para preenchimento no veículo”, informa.

O setor aponta que os motoristas devem se atentar às leis de trânsito, não só para evitar multas, mas também pensando na própria segurança e também nos outros motoristas e pedestres que também fazem parte do trânsito da cidade. Medidas simples como atenção redobrada no volante e falta de distrações também garantem maior fluidez no trânsito.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) finaliza hoje as atividades voltadas para a Semana de Conscientização do Trânsito.

De acordo com assessoria de comunicação, são maquetes e cartazes que compõem o tema e que ficarão expostos até hoje, no Dia Nacional do Trânsito.

“A Semana do trânsito tem uma programação que ocorre todo ano para fazer o trabalho de conscientização, chamar atenção da população, alertas e algumas atividades, temos palestras programadas em escolas. Criando uma interação para a gente avançar no que é a nossa meta, no ano que vem queremos intensificar a questão de conscientização, esse componente de comportamento das pessoas sobre a importância em respeitar a legislação de trânsito”, afirmou o secretário Nilton Marto Viera da Cruz.

Além da exposição, os agentes de trânsito Maurício Lubeno e Ana Paula Menegossi dão continuidade ao ciclo de palestras nas escolas. Desde agosto, quando tiveram início as atividades nas unidades de ensino, mais de 1.100 alunos já tiveram aulas de educação no trânsito.

“Todas as ações são sempre com o objetivo de ampliar a consciência e promover mudanças que visem aperfeiçoar a condutas de todos no ambiente urbano do trânsito”, informou o secretário Nilton Marto Vieira da Cruz. As ações são realizadas em parceria com as Secretarias de Educação e Cultura e com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Ainda conforme o secretário de trânsito serão realizadas durante todo o ano diversas ações, com foco em uma atividade ainda maior em 2019.

Karla Konda

Da Reportagem Local