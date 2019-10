Dia Nacional da Saúde Bucal Reforça a Importância de Cuidar da Boca

A data celebra o profissional dedicado aos cuidados e saúde da boca humana, tratando desde cáries a problemas mais graves. O dia é dedicado a conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa higiene bucal, para isso, hoje (25) também é celebrado o Dia Nacional da Saúde Bucal.

A Uniodonto é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões dentistas que se associaram segundo os princípios do cooperativismo. A cooperativa visa oferecer serviços de elevado nível técnico e social, observando-se o princípio de livre escolha entre seus cirurgiões-dentistas cooperados. Tem como finalidade prestar assistência odontológica por um custo que só o sistema Uniodonto pode oferecer. A Uniodonto é a primeira cooperativa de dentistas formada em todo o mundo. Constituído em 1972. O Sistema nacional Uniodonto reúne mais de 23.000 cirurgiões dentistas cooperados em todo o país, associados a mais de 150 cooperativas, agrupadas em nove Federações regionais.

Em Catanduva, a Uniodonto cuida de mais de 15 mil usuários e conta com 88 dentistas cooperados sendo assim cuida de mais de 10% dos dentes da população de Catanduva, segundo Maria Ângela Borelli Louzada, superintendente da unidade Uniodonto de Catanduva.

Maria Ângela descreve a importância do profissional dentista na vida do ser humano. “Nosso corpo é como uma máquina que sempre necessita de manutenção e consertos, sendo assim estamos sempre buscando médicos e dentistas para solucionar nossas enfermidades. Os dentistas são responsáveis por nossa saúde bucal, tratam os problemas dentários, problemas em alguns ossos faciais, gengivas e tudo que se relaciona com nossa boca, além de tratarem da estética facial. E é por tratar de tantos problemas bucais e estéticos que os dentistas são de grande importância para nós, pois dedicam suas vidas a sanar nossos desconfortos”.

A superintendente ressaltou que para uma ótima saúde bucal a prevenção dos dentes sempre de seis em seis meses e também com a higiene bucal são fatores primordiais para o paciente não chegar à fase de uma consulta dolorida evitando assim longos tratamentos por isso a necessidade de sempre fazer visitas ao especialista.

O Dia do Dentista é comemorado no dia 25 de Outubro porque justamente nesta data, em 1884, foi assinado o decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. Uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data oficial para a comemoração do Dia do Dentista Brasileiro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local