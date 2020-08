Dia Municipal Da Pessoa Com Deficiência É Comemorado Hoje Com Live Às 20h

A Live “Conversa sobre Inclusão” tem um tom especial realizada hoje (20), pois se comemora o Dia Municipal Da Pessoa Com Deficiência. Estarão presentes representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e de Entidades Sociais. A live será transmitida a partir das 20h através da rede social no Facebook: @conversasobreinclusao, além disso, o bate papo poderá ser acompanhado em libras ou closed caption. Segundo Fernanda Rocha, Coordenadora do Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva Apresentaremos as Organizações, serão apresentadas as atividades que são desenvolvidas, o quanto isso é importante para sociedade. Além de divulgar ou mesmo informar a sociedade sobre as atividades que as Organizações da Sociedade Civil executam na cidade para as pessoas com deficiência.

#PraCegoVer #PraTodosVerem: Live Dia da Pessoa com Deficiência, tem apoio também do Projeto para Surdos de Catanduva. As participações do evento on-line terão os palestrantes: Chico da Inclusão, Maura Guerreiro – Diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Oléia Figueiredo – Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – Roberta Projante, Membro do Projeto para Surdos de Catanduva, Cris Galli – Vice-presidente do Projeto Corujas do Bem, Fernanda Rocha – Coordenadora do Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva. Os participantes poderão enviar sua pergunta nos comentários deste post no facebook/conversasobreinclusao.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

