Dia Mundial do Diabetes: Especialista Alerta Sobre Cuidados Com a Visão

Quem tem diabetes sabe que alguns cuidados, como controle da glicemia, alimentação balanceada e prática de exercícios físicos, são fundamentais para ter mais qualidade de vida. O que nem todo mundo sabe é que pacientes diabéticos devem ter cuidados redobrados com a visão, pois o aumento da taxa de açúcar no sangue pode afetar algumas regiões dos olhos (retina, vítreo, cristalino e nervo óptico) e favorecer o surgimento de doenças oculares.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), diabéticos têm um risco 25 vezes maior de perder a visão do que aqueles que não apresentam a doença. Uma das consequências do diabetes é a retinopatia diabética que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atinge mais de 75% das pessoas que têm diabetes há mais de 20 anos.

A oftalmologista Dra. Paula Miyasaki, especialista em Retina e Vítreo, explica que a retinopatia diabética é uma complicação que ocorre quando o excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos dentro da retina. “Os sintomas da doença são progressivos, e os primeiros sinais incluem vista embaçada, seguida de manchas no campo visual e perda súbita ou alterações repentinas na qualidade da visão. Se não tratada corretamente, a doença progride de forma constante podendo levar à complicações graves e até mesmo cegueira irreversível”, alerta Miyasaki,

A melhor forma de prevenir ou impedir a evolução da doença é controlando o diabetes e visitando o oftalmologista regularmente. “Além dos hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e o controle da glicemia, os pacientes diabéticos devem consultar seu oftalmologista regularmente para realizar exames preventivos. O diagnóstico precoce e um tratamento eficaz desse e outros problemas oftalmológicos são fundamentais para evitar a perda total da visão”, esclarece a oftalmologista especialista em Retina e Vítreo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local