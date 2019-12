Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado hoje

Nesta terça-feira (03), é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data tem como objetivo informar a população sobre todos os assuntos relacionados a deficiência, seja ela física ou mental. Além disso, busca também conscientizar as pessoas sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos da vida social, como a política, a econômica e a cultural.

De acordo com Francisco Jorge, mestre em educação e palestrante em assuntos que abordam políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência, a data é importante porque nos faz refletir sobre o nosso papel como cidadão. “O dia 03 de Dezembro, é um data em que todos nós, somos convidados a fazer uma reflexão acerca do nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs, no dinâmico processo de aceitação e inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Lembrando que incluir, não é manifestar sentimento de dó ou de piedade pela pessoa que apresenta alguma limitação, seja ela, motora, sensorial ou intelectual, mas sim, contribuir para eliminar todos os obstáculos que a impede de exercer plenamente seus direitos, devidamente assegurados por diversos dispositivos legais.”, comentou.

De uma maneira geral, pessoas com deficiência precisam de uma maior atenção por parte dos governantes, principalmente no que diz respeito à acessibilidade e inclusão na sociedade. “Em Catanduva, muitos são os obstáculos enfrentados diariamente pelas pessoas com deficiência para acessarem os mais diferentes bens e serviços. Isso se deve em grande parte pela ausência do poder público em tratar com seriedade e respeito este assunto. As pessoas com deficiência, são as maiores vitimas da falta de políticas públicas, pensadas para atender as necessidades de todas as pessoas, incluindo as que possuem alguma limitação”, ressaltou.

Origem do Dia

Internacional da

Pessoa com Deficiência

Esta data foi criada através de uma Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU, em 14 de outubro de 1992. Na mesma data escolhida pela ONU para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, também se comemora o Dia do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência – criado em 1982.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local