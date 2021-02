Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil é Celebrado Nesta Segunda-Feira

Com causas ainda desconhecidas, o câncer infantil acomete, por ano, cerca de 300 mil crianças em todo o mundo e, infelizmente, a taxa de sobrevivência dos pacientes que vivem em países em desenvolvimento é somente 20%.

Pensando nestes dados, a Childhood Cancer International (CCI) escolheu 15 de fevereiro como a data para celebrar o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil. Os objetivos são conscientizar a população sobre a doença, apoiar crianças e adolescentes que estão lutando pela vida e promover o acesso à cura a cada vez mais pacientes.

De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 3 minutos uma criança morre de câncer. A faixa etária das vítimas varia de 0 a 19 anos. Em 2020, o CCI estipulou que até 2030 a taxa de sobrevivência deva aumentar em 60% para todos os diagnosticados nos cinco continentes. Este indicador representará aproximadamente o dobro da taxa atual. Em comparação à última década, este índice será o equivalente a mais de 1 milhão de crianças.

Leucemia, linfoma e tumores cerebrais são os tipos de câncer mais diagnosticados em crianças. Os sintomas que devem levantar suspeitas nos pais são dores ósseas, sangramentos, palidez, cansaço, sinais de infecção, alterações oculares, perda de peso inexplicada, inchaços pelo corpo, dores de cabeça persistentes, vômitos e tonturas. Nestes casos, vale procurar um médico especialista para uma avaliação.

Os exames de imagem aparecem como o método de maior confiabilidade para identificar câncer cerebral e podem ser realizados por clínicas, mediante solicitação médica, conforme aponta o radiologista da UMERC Diagnóstico, Dr. Guilherme Uchoa. “Os exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada permitem identificar de maneira precisa tumores cerebrais. Por meio da ressonância, inclusive, é possível visualizar em qual região estão alocados e se houve metástase. A tomografia computadorizada é útil para diagnosticar Linfoma de Hodgkin na região do pescoço, tórax, abdome e pelve, por exemplo”, afirmou.

Outros exames também podem auxiliar nesse processo, como o raio-X e o ultrassom. “No caso de crianças, é sempre importante fazer o acompanhamento, principalmente nos primeiros dois anos de vida, com um pediatra, pois ele é o profissional que poderá identificar alguma alteração relevante na criança e solicitar exames de imagem para uma investigação. E vale ressaltar que os exames de imagem são imprescindíveis no processo de diagnóstico precoce de câncer em crianças”, completa Uchoa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local