Dia Internacional da luta contra a AIDS é celebrado hoje

Neste domingo (01), é comemorado o Dia Internacional da luta contra AIDS. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), em uma Assembleia realizada em outubro de 1987.O governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, promove campanhas de apoio ao Dia Internacional de Luta contra a AIDS desde 1988.O objetivo da data não é apenas informar as pessoas sobre os sintomas, perigos e formas de se prevenir da doença, a data possui a função de auxiliar no combate contra o preconceito que os portadores de HIV – vírus humano de imunodeficiência – sofrem na sociedade por causa da doença.

Em Catanduva o Grupo de Apoio e Solidariedade ao Paciente com AIDS – GASA desenvolve diversas atividades com o intuito de promover a melhoria na qualidade de vida dos portadores de HIV/AIDS. “O GASA foi criado em 1989 e oficializado em 1991, quando começaram a surgir os primeiros casos de AIDS. Estou há 30 anos como voluntária e atendemos em média 100 pacientes por semana.

A entidade não possui fins lucrativos e vive com o apoio de doações, por isso desenvolvemos diversas ações para angariar fundos para a entidade”, comentou Luciana Elias, presidente do GASA.

A ONG é composta por voluntários, equipe multiprofissional e ativistas. A instituição possui como intuito elevar a auto estima, amenizar a ociosidade, reabilitar o paciente na vida social e produtiva, encaminhar para tratamento, orientar a família a conviver de forma mais natural em relação ao estado sorológico da pessoa portadora do HIV/AIDS e proporcionar alternativas para sua auto sustentação. Para isso são desenvolvidas atividades como: serviço social, psicologia, terapia ocupacional, assistência jurídica, oficinas artesanais, educação e prevenção, visitas hospitalares e assistência.

Para mais informações sobre o GASA ou como se tornar um voluntário, basta entrar em contato pelo telefone (17)3522-7486. A instituição fica localizada na rua Sergipe, 784.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local