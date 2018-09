O mutirão do Dia E Empreenda Catanduva acontece na Praça da República e vai até às 16 horas desta quarta-feira (12). O evento tem como objetivo orientar os empresários e os novos empreendedores. Para isso várias entidades se uniram e estão no local com orientações e informações de como iniciar o negócio de maneira certa. A programação é gratuita e conta com palestras.

Karla Sibro

Da Reportagem Local