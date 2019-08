Dia Dos Pais: Dicas De Presentes Que Cabem Em Todos Os Bolsos

O Dia dos Pais está chegando e, com ele, a dúvida sobre qual o melhor presente devemos dar. As opções são diversas e variam de acordo com os gostos, estilos, personalidades, entre outros fatores. Geralmente presenteamos com camisas, calçados, perfumes, itens comuns que são bacanas de ganhar.

Gisele Noriedis, vendedora e esposa com três filhos, contou que os presentes que mais saem da loja nessa época do ano são os kits de perfumaria. “Acredito que por ser algo bem útil e a maioria vem em embalagens diferentes e bonitas e com preço mais acessível as pessoas acabam levando pelo custo e beneficio, ”. O kit sai em média R$ 54 reais.

Outra peça que Gisele vende são as canecas personalizadas, onde a pessoa que vai presentear pode mandar fazer a arte que quiser nela, a maioria deixa fazer sua homenagem ao pai. Uma opção bem mais em conta sai em média R$ 20 reais.

Já Aline Reverne é proprietária de uma loja de tênis e artigos esportivos, ela conta que os tênis esportivos estão saindo muito principalmente os modelos para caminhadas que saem na faixa de R$ 120 a 250 reais. Além disso, a proprietária continua que os chinelos mais sociais seguem em segundo lugar nos produtos mais vendidos.

Gisele terminou explicando que mesmo que for uma lembrança como um simples abraço e beijo ou um presente vale lembrar que o dia dos pais é todos os dias. Os filhos dela sempre escrevem cartinhas e deixam em cima da cama para o pai. “Acredito que mesmo sem presente algum o importante é o laço de amor entre os filhos e pai, por que a vida vale mais que algo material e que nenhum dinheiro pode comprar o amor e carinho” finaliza a mulher.

Ariane Pio

Da Reportagem Local