Dia dos Pais Deve Movimentar R$ 17,9 Bilhões no Varejo, Afirma Pesquisa da CNDL

Embora os efeitos da crise causada pela Covid-19 ainda estejam impactando negativamente na renda da população e no cenário de desemprego elevado, 58% dos brasileiros pretendem presentear no Dia dos Pais este ano, o que significa que 91,2 milhões de consumidores devem ir às compras.

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a Offer Wise, revela que, apesar de representar uma queda de 9 p.p. nas intensões de compra em comparação ao ano passado, a data deve movimentar R$ 17,9 bilhões na economia. “O momento é o de reabertura do comércio em diversas cidades do país, e saber que boa parte da população pretende ir às compras traz alívio ao setor e ao processo de retomada econômica”, afirma O presidente da CNDL, José César da Costa.

A maioria dos 1006 entrevistados, das 27 capitais, espera gastar o mesmo valor que no último ano com os presentes (37%), enquanto o percentual daqueles que esperam gastar mais passou de 26% na pesquisa de 2019 para 18% na pesquisa deste ano, uma queda de 8 pontos percentuais. Por outro lado, a fatia dos que pretendem gastar menos saltou de 21% para 34%. Os motivos mais citados para a redução dos gastos são o fato de querer economizar (45%), estar com o orçamento apertado (39%), as incertezas com relação ao cenário econômico (34%) e ter tido redução na renda (30%).

O fechamento de boa parte do comércio em todo o país, somado à insegurança de grande parte da população em retornar às lojas físicas levaram a um aumento das compras pela internet e também no número de empresas que abriram canais online de venda e atendimento ao consumidor.

De acordo com a pesquisa, 39% dos consumidores realizarão as compras pela internet, enquanto 24% as farão em shopping centers e 16% em lojas de departamento. Entre os que pretendem realizar compras pela internet, 79% farão via sites, 58% em aplicativos e 19% no Instagram. 79% pretendem pesquisar preços antes comprar, seja pela internet (78%) ou em lojas físicas (65%).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

