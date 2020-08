Dia dos Pais: Apesar da Pandemia, Comerciantes Esperam Boas Vendas

Com a reabertura gradual de alguns segmentos, a economia está aos poucos causando efeitos positivos para alguns setores, principalmente para o comércio de Catanduva. Em entrevista ao O Regional, os comerciantes afirmaram que, apesar da pandemia provocada pelo Coronavírus, estão com boas expectativas para o Dia dos Pais.

“Apesar da situação criada pela pandemia com a diminuição do poder de compra da população, uma data comemorativa envolvendo uma pessoa querida como um pai nos deixa otimista”, comentou Karine Cornetioni, proprietária de uma loja de calçados.

Segundo Glaucia Castro, dona de uma loja de presentes o atendimento interno contribui para o aumento das vendas. “Com o atendimento presencial melhorou muito as vendas, sempre sou otimista e na atual situação não podemos deixar de ser”, frisou.

Para os lojistas, a transferência do feriado do Padroeiro São Domingos celebrado no dia 08 de Agosto e excepcionalmente transferido para o dia 09 (domingo) vai colaborar com movimento em no setor comercial. Seguindo o decreto municipal o comércio de Catanduva funcionará de segunda à sexta-feira das 9h até as 13h no sistema drive thru ou delivery e das 13h às 17h atendimento presencial. No sábado, das 8h às 13h com atendimento interno, permitindo 20% da capacidade de lotação do estabelecimento, uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

