Dia do Profissional de Educação Física é Lembrado Hoje

Hoje (1) é comemorado em nosso país o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para a valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. Essa celebração ocorre nessa data por coincidir com a instituição da Lei Federal nº 9696, em 1 de setembro de 1998, que regulamentou a Profissão de Educação Física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

De acordo com o Conselho Federal de Educação Física, é reconhecido como Profissional de Educação Física aquele identificado pelas denominações a seguir: Professor de Educação Física, Técnico Desportivo, Treinador Esportivo, Preparador Físico, Personal Trainner, Técnico de Esportes; Treinador de Esportes; Preparador Físico-corporal; Professor de Educação Corporal; Orientador de Exercícios Corporais; Monitor de Atividades Corporais; Motricista e Cinesiólogo.

Aline Domingos, professora de educação física e técnica de ginástica artista de Catanduva, ela conta que ser profissional da área é desafiador, mas ela ama muito a profissão, pois é gratificante quando o aluno tanto de escola quanto da ginastica aprende algo novo superando o medo alcançando seus objetivos. Já na época da faculdade ela lembra que foi bem difícil, pois trabalha de dia e estudava a noite, mas nunca pensou em desistir porque ela sabia que era isso mesmo que queria fazer.

Independentemente da área em que o Profissional de Educação Física atua, ele sempre está diretamente relacionado com a promoção da saúde e aumento da qualidade de vida da população. Assim sendo, é fundamental que um profissional formado e devidamente registrado acompanhe as atividades físicas realizadas em academias e escolas, por exemplo, para garantir que a atividade ocorra de maneira adequada, além de garantir a saúde de quem está praticando. “Ser profissional de educação física é levar as crianças a um nível de sempre querer mais, o esporte é muito importante, pois ele agrega só coisas boas e saudáveis. O professor de educação física ou aqueles que atuam em outras áreas tem sempre o compromisso de ajudar a estima do aluno por meio dos esportes” termina Aline.

Curiosidade: O Símbolo da Educação Física é o Discóbolo de Mirón e foi escolhido como uma forma de simbolizar a força e o dinamismo da profissão. A pedra do curso, por sua vez, é a de cor verde, que é usada por todos os profissionais da saúde.

Ariane Pio

Da Reportagem Local