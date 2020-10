Dia do Professor e os Desafios para Esta Profissão

A data que celebra o Dia dos Professores é reconhecimento ao Decreto Imperial de 15 de outubro de 1897, quando D. Pedro I assinou a lei que criou o ensino elementar no Brasil, determinando que “todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras”. Quase dois séculos depois, esse decreto ainda não foi cumprido integralmente, dado ao tamanho do desafio, tão grande quanto a extensão do próprio território nacional, como dizem os próprios profissionais da educação.

Neste ano os professores lidam ainda com uma situação mais complicada que no cotidiano de anos anteriores. A pandemia desafiou muitos profissionais, e entre os mais desafiados, figuram os professores. Eles tiveram de se adaptar, incorporando novos métodos e ferramentas às suas práticas. De um dia para o outro viraram youtubers, redatores. Abriram suas casas, suas vidas, se entregaram para ensinar, mas também para não perder o vínculo com o estudante, mantendo o afeto na espera pelo dia do retorno às atividades presenciais.

Em todo o país são em torno de 2,5 milhões de professores atuando desde o Ensino Fundamental até ao Ensino Superior. “Nem todos temos formação adequada e poucos de nós conseguem ter uma educação continuada. Nossa média salarial é uma das mais baixas entre as nações com economias desenvolvidas. Se considerarmos os países da OCDE, que conta com 38 membros efetivos e 8 convidados (que é o caso do Brasil), recebemos metade da média deles. Se considerarmos internamente, com outros profissionais com o nível de escolaridade que é exigido de nós, recebemos 71% da média desses profissionais. Para resumir: em média, recebemos um pouco mais da metade do auxílio moradia de um juiz federal. Aliás, lembram quando o governo federal ofereceu 10 mil reais para os médicos do programa Mais Médicos e quase ninguém quis ir? Era quatro vezes o valor médio do salário de um professor no Brasil”, afirma Daniel Medeiros, professor e doutor em Educação Histórica. “Ser professor no Brasil é alimentar, diariamente, a ilusão de uma dignidade que nos é negada e, com isso, um futuro que é negado às crianças e jovens. A dor de não ter condições adequadas de trabalho, obrigando-nos a jornadas extenuantes, às vezes de três turnos, sem tempo para a devida preparação das aulas, compra de livros e frequência em cursos, é a de saber que o resultado do nosso trabalho não está à altura do que merecem as crianças e jovens do país, do próprio país”, afirma. Apesar de todas as dificuldades, hoje é um dia para demonstrar o reconhecimento da importância do professor. Do trabalho de ensinar o aluno desde o ensino fundamental até o rumo que tomará na sua vida adulta com a profissão que escolher.

Karla Konda

Editora Chefe