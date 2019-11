‘Dia De Sonhar’ Leva Atividades Culturais Ao Bairro Jardim Alpino

Possuindo atividades voltadas ao público jovem, o ‘Dia de Sonhar’, uma mobilização social em prol de melhorias na qualidade da educação, chegou ao bairro Jardim Alpino. A programação gratuita reuniu apresentação de danças, contação de história, teatro de ventríloquo e sarau de poesias ontem, terça-feira, a partir das 18h30.

A iniciativa é encabeçada pelo PVE – Programa de Valorização da Educação, em uma parceria com a Prefeitura e a Citrosuco.

As atividades incluíram oficinas de turbante, de tecnologia, de boneca ‘Abayomi’, pintura étnica, bem como a roda de conversa ‘De jovem pra jovem’.

A técnica mobilizadora, Elisandra Barbosa Repisso, contou que o diferencial do novo ‘Dia de Sonhar’ ficou por conta da parceria firmada com o MNC – Movimento Negro de Catanduva: “a mobilização social em prol da educação se uniu ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, e trouxe três oficinas voltadas para a cultura afro. Teremos também a presença de professores das escolas Nelson Musa, Albertina Spanazzi e Caio Luis Pereira Manchini, que são da região”, completa.

O objetivo das ações é que cada vez mais jovens participem da iniciativa que visa melhorar a qualidade da educação. O local escolhido para toda a programação foi a escola Nelson de Macedo Musa, localizada na rua Cubatão, número 1032.

PVE

“O Programa de Valorização da Educação, PVE, foi lançado pelo Instituto Votorantim e é voltado para o engajamento da comunidade, com o objetivo de aumentar a participação dela nas demandas por uma educação de qualidade para os jovens. A ideia é aproximar as famílias e, consequentemente, os adolescentes das escolas com ferramentas de trabalho que fortaleçam os conselhos escolares, além de estimular o protagonismo das novas gerações”, finaliza a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

