Dia de São Francisco de Assis Será Comemorado Com Bênção de Animais

No próximo domingo, dia 04 de Outubro, é comemorado o Dia de São Francisco de Assis, patrono dos animais e do meio ambiente. A Paróquia São Francisco de Assis estará de portas abertas para receber os bichinhos de estimação.

Devido à pandemia, a bênção seguirá todos os protocolos de segurança, tais como distanciamento e uso obrigatório de máscara de proteção. Os fiéis poderão levar seus pets para a tradicional benção que será realizada às 9h30 da manhã.

Segundo a Igreja Católica, Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 3 de julho de 1182. De família abastada, ele teria aproveitado a infância e a adolescência desfrutando da riqueza.

No entanto, ao voltar de uma guerra, Francisco de Assis abandonou a vida de luxo para “desposar a Senhora Pobreza” e começou a meditar em cavernas e igrejas abandonadas.

“Ele nutria um amor imenso pelas “obras de Deus”, ou seja, a natureza e tudo que nela está inserido”, diz a Igreja. Ao abrir mão de sua fortuna, Francisco de Assis se dedicou aos animais, ao meio ambiente e aos leprosos.

São Francisco foi admirado pela sua bondade com todos os seres vivos. Coube a ele, em 1223, a ideia da criação do primeiro Presépio com animais vivos, no dia de Natal, uma tradição que permanece viva até hoje. Assim, ele quis homenagear o Criador naquela criança divina.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local