Dia de Nossa Senhora das Graças é comemorado hoje com Muita Devoção

Nesta quarta-feira (27) é comemorado o Dia de Nossa Senhora das Graças, também conhecida por Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, data que coincide com a aparição da santa para a noviça francesa Catarina de Labouré, em 1830. De acordo com o relato religioso, quando Nossa Senhora das Graças apareceu para Santa Catarina, pediu para ela fizesse uma pequena medalha que representasse o episódio da sua aparição. Desta maneira, todas as pessoas usassem receberiam as suas graças.

Segundo o Padre Jonas Pimentel, Nossa Senhora das Graças possui uma devoção muito forte em Catanduva. “Em nossa Catedral temos uma Novena que há 58 anos perdura se preparando para o Dia de Nossa Senhora das Graças. Nesse dia nós nos reunimos com grande devoção diante daquela que acreditamos ser a medianeira das graças, que reza, intercede e diante de Jesus apresenta todos os seus filhos. Por isso, hoje durante a celebração teremos uma benção das flores e a igreja se transforma em um grande jardim, todos trazem suas flores como um gesto de devoção”, comentou.

O evento é celebrado em seis horários com seus respectivos pregadores: às 5h30, por Padre Jonas; às 7h00, por Padre Jonas; às 11h30, por Padre Jorge; às 15h00, por Padre Eduardo; às 18h30, pelo Dom Valdir Mamede; e às 20h00, pelo Padre Jorge. A Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida fica localizada na Praça da Independência, s/nº – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local