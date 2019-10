Dia De Nossa Senhora Aparecida Tem Programação Com Procissão E Missa

Hoje (12) se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida e é considerado feriado nacional no Brasil. Esta é a data que homenageia a padroeira do país. E em Catanduva o Santuário que leva o nome da padroeira do Brasil segue com o dia bem intenso de muitas homenagens e orações.

Segundo a secretária do santuário, às 10h, haverá uma carreata saindo da igreja e percorrendo algumas ruas da cidade e voltando para o ponto de partida. Depois às 12h, o tradicional terço missionário para suplicar e orar e às 17h missa com procissão e neste ano será realizado pelo recente Bispo Dom Valdir Mamede.

Muitas pessoas formam excursões para ir até Aparecida do Norte, as famosas romarias, onde muitos pagam promessas de alguma graça alcançada. O Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído a partir do decreto de Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Devido a importância que esta santa possui no país, em 1946 foi iniciada a construção de um santuário dedicado a Ela no estado de São Paulo. O Papa João Paulo II, em visita ao Brasil, em 1980, consagrou a igreja como basílica e Santuário Nacional. Assim, o templo é considerado o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo. Por sua vez, o Papa Francisco, ao visitar o Brasil em 2016, elevou a basílica à catedral da Arquidiocese de Guaratinguetá.

História – De acordo com que contam no ano de 1717, pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar.

Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves, apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, e enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes que até então vinhas vazias, abundavam em peixes. Dezessete anos depois do achado, foi construída a primeira capela que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes. Em 1868, a Princesa Isabel ofertou um manto azul e uma coroa cravejada de diamantes à imagem.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio e, 50 anos depois, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país.

Ariane Pio

Da Reportagem Local