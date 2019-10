Dia de Finados Mobiliza Limpeza de Túmulos e Preparação Para Visitação

Faltando apenas quatro dias para Finados, os comerciantes de flores naturais estão prevendo um aumento de 60% nas vendas do produto para a ocasião. As floriculturas já estão preparadas para a data e muitas delas estarão abertas para melhor atender o público e assim faturar um pouco mais.

As flores que mais saem são os crisântemos, por ser muito resistente, o crisântemo é a flor mais utilizada, ela tem um grande valor simbólico representando vida completa e sinceridade, além de ter uma beleza inconfundível. As flores saem em media R$ 25 o vaso. Outras flores que saem, mas com menos procura são as rosas brancas, copo de leite, lírios e flores do campo.

Outra preocupação para o dia ou de alguns dias antes é deixar o túmulo limpo, por isso, a expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas passem pelos cemitérios municipais de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora do Calvário. No feriado e na véspera, ambos estarão com os portões abertos em horário ampliado, das 6 às 18 horas, segundo a Prefeitura de Catanduva. A cidade também conta com o cemitério Monsenhor Albino, que tem administração particular.

Em ação preventiva, os agentes do EMCAa estão fazendo uma varredura nos cemitérios da cidade. O objetivo é garantir que os espaços estejam livres dos riscos do Aedes para receber o fluxo de pessoas que visitam os túmulos para homenagens aos entes no próximo sábado (02).

Nessa etapa preventiva, o trabalho consiste em descartar recipientes e embalagens, como sacos plásticos, vasos e pratinhos que possam acumular água. “O ideal é que as pessoas levem aos túmulos e jazigos somente flores plantadas diretamente nos vasos, sem nenhum ornamento que possa servir como criadouro de dengue”, ressalta Lincoln Horita, responsável pela EMCAa.

Nos dois dias de maior visitação, a Empresa Funerária Municipal, que administra os dois cemitérios públicos, disponibilizará areia na entrada desses locais para que a população possa utilizar nos pratos dos vasos.

Depois do feriado, a equipe planeja retornar aos três cemitérios da cidade para fazer uma varredura e eliminar possíveis criadouros de dengue.

Paralelamente às vistorias nos cemitérios, os agentes da EMCAa alertam os visitantes quanto aos cuidados para evitar que o mosquito se reproduza. “Na cidade, as chuvas do final de semana favorecem ao aparecimento de larvas do mosquito, condição que requer ainda mais cuidado”, aponta Horita.

Ariane Pio

Da Reportagem Local