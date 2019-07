Dia de Cooperar: Corujas do Bem Será Beneficiada em Programa da Sicredi

O Projeto Corujas do Bem de Catanduva será uma das instituições beneficiadas no programa Dia C, Dia de Cooperar desenvolvido pela Sicredi.

O projeto catanduvense receberá mil folhas plásticas, conforme informou a assessoria da unidade de Catanduva.

Instituições de São José do Rio Preto, Tanabi e Mirassol também serão beneficiadas.

Os associados que contrataram débito automático e poupança na Sicredi Noroeste SP em maio e junho vão contribuir com entidades sociais da área de atuação da cooperativa. A ação fez parte do Dia C, o Dia de Cooperar, comemorado em 30 de junho. Trata-se de uma iniciativa nacional coordenada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), propondo ações de responsabilidade social por meio das cooperativas em todo o país.

No caso da Sicredi Noroeste SP, parte do valor ao qual a cooperativa teria direito na contratação desses serviços será revertido a quatro instituições beneficentes de sua área de atuação. “Dessa vez, não serão os associados os responsáveis pela doação para as entidades. A própria cooperativa abrirá mão de parte de seus recursos para beneficiar a comunidade”, afirmou o presidente da Sicredi Noroeste SP, José Carlos Afonso Cuginotti. “Temos certeza de que, desta forma, estamos cumprindo com um dos objetivos da cooperativa, que é o justamente de organizar atividades econômicas e sociais em prol das pessoas de nossa comunidade”, ressalta.

Em 2018, o Dia C beneficiou mais de 2,2 milhões de pessoas. Ao todo, 1.706 cooperativas, incluindo as pertencentes ao Sicredi, participaram da iniciativa, somando 120 mil voluntários. Os projetos devem visar à melhoria da qualidade de vida, da saúde, da educação e do meio ambiente, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Da Reportagem Local