Dia das Mães Garante Aquecer Vendas nas Floriculturas de Catanduva

Faltando apenas três dias para o Dia das Mães, as boutiques de flores já estão estocadas e preparadas para a data. O Dia das Mães é considerado pelos lojistas o Natal para as floriculturas, prova disso é a quantidade de flores, arranjos, cestas de café da manhã, acessórios e presentes que são vendidos nesta época.

De acordo com William Luchetti, proprietário de uma floricultura, a expectativa é que este ano as vendas superem o mesmo período do ano passado. “A expectativa esse ano está muito grande, com a pandemia ficamos mais em casa, isolado, ficamos mais carentes, por isso aumentou muito o consumo de flores e o pessoal está aderindo mais as plantas verdes. Cada vez mais estamos vendo aqui na loja que o pessoal está cultivando mais as flores dentro de casa”, explicou.

O empresário também falou sobre os tipos de produtos mais vendidos na data. “A mais vendida na floricultura são as rosas, também vendemos muito buquês, cestas de café da manhã, orquídeas, vasos plantados. A grande novidade este ano são as cestas que estamos montando em caixas diferentes, com pelúcias, chocolate, xícaras personalizadas, bastante coisa bonita”, finalizou William.

Uma matéria publicada na terça-feira (04) pelo Jornal O Regional mostra que uma pesquisa feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), revela que 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período — o dado fica bastante próximo dos 78% observados em 2019, antes da pandemia da COVID-19.

Em números absolutos, a expectativa é de que aproximadamente 122,9 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 24,3 bilhões nos segmentos do comércio e serviços.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local