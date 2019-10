Dia da Merendeira Escolar é Comemorado Nesta Quarta-Feira

Nesta quarta-feira (30), comemora-se o Dia da Merendeira Escolar. O intuito da data é valorizar os profissionais responsáveis por garantir uma alimentação de qualidade e saudável para centenas de crianças e jovens. Para Fabiana Zorneta, merendeira há 7 anos na Escola Municipal Nelson de Macedo Musa, essa profissão é muito gratificante. “Eu amo minha profissão, procuro sempre fazer com amor e carinho porque muitos alunos vem à escola para buscar aos estudos, mas também a alimentação”, comentou Fabiana.

Além de manter uma dieta equilibrada para os estudantes, as merendeiras também se esforçam para fazer refeições que despertam o interesse dos alunos. “O cardápio é variado, cada dia é um tipo de comida que a nutricionista nos passa. Os alunos também tem acesso ao cardápio e eles ficam ansiosos, principalmente quando na refeição tem frango, kibe e arroz temperado”, ressaltou.

Para a Coordenadora da escola, Tânia Rodrigues, o papel da merendeira é fundamental. “As merendeiras são essenciais, executam um trabalho maravilhoso. O papel delas na escola vai ficar na memória afetiva dos alunos e deve ser reconhecido porque não é uma função menor, nem maior que a minha”, explicou Tânia.

O amor pelo ato de cozinhar é de extrema importância. “É um trabalho bem puxado, mas é muito gratificante no fim do dia você saber que alimentou alguém, que fez com amor e ouvir um ‘eu te amo’ ou ‘você é especial’. Essa profissão me emociona, sou muito grata a Deus por ter escolhido ser merendeira”, finalizou Fabiana.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local