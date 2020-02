‘Dia D’: Mobilização Contra Sarampo Será No Próximo Sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo para crianças e jovens de 05 a 19 anos, lançada nesta segunda-feira, 10, pelo Ministério da Saúde, já está com o dia de mobilização agendado: o “Dia D” será neste sábado, 15 de fevereiro. Nesta data, as unidades de saúde permanecem abertas para vacinar a população que tenha dificuldade para comparecer ao local durante a semana.

“Dia D” terá 22 postos para vacinação contra sarampo e poliomielite em Catanduva. O atendimento será realizado das 8h às 17h para crianças de cinco a 19 anos. A meta é de que até o fim da ação, cinco mil meninos e meninas sejam imunizadas. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo é de que pelo menos 95% do público-alvo de Catanduva seja vacinado na campanha. No caso das crianças que já tenham recebido as doses no ano passado, mas que ainda estão dentro da faixa etária, é necessário fazer o reforço com a vacina tríplice viral e a gotinha contra a paralisia infantil.

“A recomendação é que os pais ou responsáveis levem as crianças para se vacinar na unidade mais próxima de sua casa e que apresente a carteira de vacinação para facilitar o atendimento”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Os 22 postos de vacinação estão na UBS Central, na USF Imperial, na USF Flamingo, na USF Euclides, na USF Santa Rosa, na USF Lunardelli, na USF Nosso Teto, e na USF Santo Antônio.

Também contam com os postos de vacinação a USF Gaviolli, a USF Pedro Nechar, a USF Alpino, a USF Bom Pastor, a USF Pachá, a USF Del Rey, a USF Nova Catanduva, a USF Solo Sagrado, a UBS Vila Soto, além da UBS Vertoni, da USF Theodoro Rosa Filho, da USF Monte Líbano, da UBS Parque Glória e da USF Gabriel Hernandes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local