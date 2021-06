DIA D: Itajobi vacina hoje contra a gripe

Neste sábado, dia 26, das 8h às 12h, o Departamento de Saúde de Itajobi realiza um mutirão para vacinação contra a Influenza (gripe) para pessoas cujos grupos já estão liberados pela campanha.

Além disso está sendo feita também a atualização de vacinas para adultos e crianças que estiverem com seu calendário vacinal em atraso.

GRUPOS A SEREM VACINADOS CONTRA INFLUENZA

– Crianças entre 6 meses e menores de 6 anos;

– Gestantes e Puérperas;

– Povos Indígenas;

– Trabalhadores de Saúde;

– Pessoas com 60 anos de idade ou mais;

– Professores;

– Pessoas com Comorbidades;

– Pessoas com Deficiência Permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso;

– Trabalhadores Portuários;

– Forças de Segurança e Salvamentos;

– Forças Armadas;

– Funcionários do Sistema Prisional;

– População Privada de Liberdade e Adolescentes e Jovens sob medidas Socioeducativas.

A vacinação está sendo feita em todos os postos de saúde do município.

Da Reportagem