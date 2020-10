Dia D de Vacinação Contra Poliomelite Será Realizado Neste Sábado

Dia D de Vacinação contra a poliomielite será neste sábado. Os 23 postos de saúde que atendem a população de Catanduva estarão abertos das 08 às 17 horas.

A etapa faz parte da Campanha Nacional de Vacinação e busca imunizar o maior número de crianças de 1 ano a menores 5 anos.

Além da vacinação contra a Pólio é realizada ainda a campanha multivacinação. Crianças menores de 12 anos terão a situação vacinal para poliomielite atualizada (seletivo), com a vacina inavada poliomielite (VIP). O objetivo da vacinação é manter o país livre da doença.

Crianças e adolescentes menores de 15 anos também poderão atualizar a caderneta de vacinação, com a aplicação de doses pendentes, se necessário.

“O objetivo do “Dia D” é facilitar a ida dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde para atualização da caderneta de vacinação de seus filhos, garantindo a proteção a diversas doenças imunopreveníveis, melhorando as coberturas vacinais no país”, informa a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva.

Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes, com esquemas vacinais diferenciados, condição que impõe uma complexidade para a garantia de manutenção de altas coberturas.

Por conta da situação de pandemia, a vacinação e a organização do processo de trabalho das equipes de saúde serão realizadas mediante a adoção das medidas de proteção. O foco é minimizar o risco de disseminação Covid-19 nesse processo.

Ainda é baixa a quantidade de crianças imunizadas contra a pólio em Catanduva.

Prévia da Secretaria Municipal de Saúde aponta que 363 doses foram aplicadas na cidade, desde o início da campanha, no dia 5.

Cerca de 5 mil crianças estão na faixa etária para a vacina. A meta é imunizar, ao menos, 90% desse público até o dia 30.

Karla Konda

Editora Chefe