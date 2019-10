Dia D de Vacinação Contra o Sarampo Será Realizado Hoje

Será aberta amanhã a 1ª fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O Dia D é 19 de outubro, com os postos de saúde abertos para imunizar crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. E as 23 unidades de saúde de Catanduva estarão atendendo a partir das 8h até as 17h na primeira etapa da campanha.

Nessa primeira fase a imunização é destinada a crianças de 6 meses a menores de cinco anos que vaio ate o dia 25 de outubro. Já na segunda etapa vai de 18 a 30 de novembro, quando serão imunizados jovens com idades entre 20 e 29 anos. No último dia da ação, dia 30 de novembro, está previsto mais um Dia D de Mobilização para vacinar, em especial, os jovens.

Para essa primeira fase os pais ou responsáveis pelas crianças com menos de cinco anos e que não sabem confirmar se possuem ou não a segunda dose da vacina, devem ir até uma unidade de saúde básica com o cartão de vacinação nas mãos para confirmar a necessidade de uma revacinação.

Em Catanduva, de acordo com boletim epidemiológico recente, em 2019, até o momento, foram confirmados quatro casos de sarampo.

Confira os postos de saúde que estarão na campanha da vacinação do sarampo: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandes e USF Salles.

Ariane Pio

Da Reportagem Local