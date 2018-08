Dia C no Hospital Mahatma Gandhi Reúne Música e Bem Estar

O Dia C, Dia de Cooperar, no Hospital Mahatma Gandhi reuniu ontem (31) música e bem estar. O músico Webster Santos realizou oficinas voltadas aos pacientes e funcionários. O projeto é realizado pela Uniodonto em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).

Foram duas edições da oficina de música. A primeira das 9 às 12 horas e a segunda das 14h30 às 17 horas. Webster tem experiência na área e é baiano radicado em São Paulo, com passagens por bandas e artistas que acompanhou em turnês. Entre eles estão: Zélia Duncan, Zeca Baleiro, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Ele também é produtor musical e realiza trabalhos variados como o Tributo a Clara Nunes e Athaufo Alves, com o SESC. Além do projeto Disco de Ouro com participação de Zizi Possi, Miucha, MPB 4. Webster integrou o grupo infantil Gangorra, DVDs de Cláudia Leite e Carina Mennito (DVD Todos os Lados), CDs do Guarabira, do grupo Tarumã e Rita Figueiredo.

O interesse de Webster pela música surgiu quando ele era ainda um menino. Como nasceu em um ambiente fértil para o gênero, se recorda da mãe ao piano, o avô clarinetista e a tia tocando acordeon. O primeiro instrumento veio aos oito anos, despertando a paixão pelos instrumentos de cordas, iniciada pelo violão.

Ele é formado em Licenciatura em Música pela Universidade Católica de Salvador (BA), Webster se desenvolveu como multi-instrumentista.

Há 20 anos foi radicado em São Paulo onde deixou sua marca por bandas que passou e por artistas que acompanhou. Estrelas internacionais estão na lista como Alejandro Sans e Chris Wells.

Webster foi diretor musical do DVD Canibália de Daniela Mercury, atuou como assistente de direção artística no projeto Brasil-França e participou do espetáculo cênico musical “Totatiano” (em homenagem a Luiz Tatit) com Zélia Duncan, que também resultou em um DVD. Em 2014, ele lançou o CD Sem Fronteiras, onde mostra seu lado mais pessoal, mais emotivo e profundo. O atual projeto Musica Cura é baseado em estudos de autoconhecimento e bem estar.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local