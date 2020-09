Dia Árvore: Projeto Arvorear Registra Queda no Número de Plantio Durante Pandemia

O Dia da Árvore é comemorado na segunda-feira, dia 21 de Setembro. Esta data foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul, que dependendo do ano pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro. O objetivo deste dia é conscientizar sobre a importância da preservação das árvores e das florestas, incentivando a proteção do meio ambiente com atitudes que trazem benefícios à natureza.

Este ano por conta da pandemia provocada pela Covid-19, o Projeto Arvorear desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental, Viveiro de Mudas e a Prefeitura de Catanduva, registrou uma queda significativa no número de plantios. De acordo com Roseli Aparecida Fregülia Alexandre, responsável pelo projeto, de Janeiro até o momento foram plantadas 30 árvores. No ano passado foram retiradas 300 mudas.

“Infelizmente devido à pandemia houve uma queda na retirada de mudas, mas a população está podendo retirar a árvore no Viveiro de Mudas e ela mesma realizar o plantio. Também tem as opções de escolha da árvore, no site da Prefeitura. Lá tem todas as informações de cada espécie, porte, com ou sem flor, nome científico, enfim todas as informações”, explicou Rose.

Os interessados em acessar o mostruário deve acessar o site (www.catanduva.sp.gov.br). No link há mais de 14 opções de mudas disponíveis para plantio na área urbana. A entrega é feita gratuitamente no Viveiro Municipal. No mostruário, é possível encontrar o porte das árvores, com a altura, folhagem, flor e frutos, além de detalhes como o nome científico, por exemplo.

Há espécies que chegam a 8 metros de altura, enquanto que outras podem alcançar os 15 metros. Detalhes que devem ser levados em consideração antes de ser efetuado o plantio. As opções vão desde árvores nativas, como Aroeira Pimenteira, Babosa Branca e Ipê Branco, até as mudas exóticas como Escova de Garrafa, Magnólia e Reseda Comum, que são cultivadas no Viveiro Municipal.

Depois do plantio, é importante fazer a rega de forma frequente, para garantir o crescimento saudável da muda. Os telefones (17) 3522-4091 e 0800-779-1127 estão disponíveis para esclarecer dúvidas, tanto sobre as espécies disponíveis, que variam de acordo com a época do ano, quanto curiosidades, como forma de cuidado e de manutenção.

Por conta da pandemia, a retirada das mudas é realizada por agendamento, seguindo todas as regras de higienização e uso de máscara por funcionários e pelo munícipe. O Viveiro Municipal fica na rua Cascatinha, nº 95, no Jardim Caparroz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local