Dia 31 de Agosto: Comemoração ao Dia do Nutricinista Brasileiro

No dia 31 de agosto comemora-se o dia do nutricionista, pois nessa data foi fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas, no Rio de Janeiro, no ano de 1949. A intenção da criação dessa associação era a de melhorar e desenvolver estudos acerca da qualidade da alimentação e de todo o campo da nutrição. Mais tarde, a ABN foi alterada para Federação Brasileira de Nutricionistas, sendo hoje a ASBRAN – Associação Brasileira de Nutrição.

O curso de nutrição não era regulamentado como profissão, o que aconteceu bem mais tarde de sua criação, somente no dia 24 de abril de 1967.

Muito destacada no mercado de trabalho, a atuação do nutricionista tem seu espaço cada vez mais garantido em diversos setores. E a maior responsável por essa variedade de opções talvez seja a busca constante das pessoas por uma alimentação saudável e equilibrada — fator determinante para a conquista da boa saúde.

As principais funções do nutricionista são desenvolvidas na área hospitalar, clínica e da saúde pública, onde avaliam fatores da cultura de uma região, suas interferências político-sociais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a saúde de uma população através da boa alimentação.

Patrícia Ramos, nutricionista do Hospital Emilio Carlos explica que a profissão do nutricionista vai além das dietas para emagrecer, o profissional pode lidar com a parte nutricional voltada para área hospitalar em que o profissional tem o cuidado de se preocupar com a boa recuperação do paciente, diminuindo o tempo de internação, evitando as infecções e até uma internação mais prolongada.

A nutricionista diz que a dieta para os pacientes é feita de forma adequada com qualidade desde recebimento da mercadoria passando para produção até o produto final, na entrega nas enfermarias ao pacientes.Existem aproximadamente 132 mil nutricionistas no Brasil e área de atuação vai muito além da nutrição clínica. Para exercer a profissão, é necessário ter o diploma de bacharel em Nutrição em instituição reconhecida pelo MEC. E obter o registro profissional no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN). O curso tem duração de quatro anos e o estudante aprende Anatomia, Fisiologia e Bioquímica, além de disciplinas específicas ligadas à Nutrição, como Dietética, Avaliação Nutricional e Composição de Alimentos, entre outras disciplinas. A pós-graduação também é praticamente uma obrigação nessa área – 73% dos nutricionistas são pós-graduados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local