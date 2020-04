Dia 2 de Abril Celebra-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data criada para difundir informações sobre o autismo e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito. Neste ano, em todo Brasil, uma campanha é desenvolvida com o tema “Respeito para todo o espectro”.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que haja 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo dois milhões somente no Brasil. Estima-se ainda que uma em cada 88 crianças apresenta traços de autismo, com prevalência quatro vezes maior em meninos.

Segundo psicólogos, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma doença, mas um transtorno do desenvolvimento. Não existem exames clínicos que atestem o TEA. O diagnóstico deve ser clínico e multidisciplinar, a partir de critérios como déficits persistentes na comunicação e na interação social, assim como padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Apesar dos traços característicos, cada pessoa é única, com sua personalidade, genética, história de vida e contexto familiar.

Por outro lado, conhecer alguns comportamentos relativamente comuns em pessoas com autismo pode ajudar na redução do estigma e do preconceito, favorecendo a inclusão desses indivíduos de forma plena.

Segundo a psicóloga Maisa Pannuti, de São Paulo, são comuns, por exemplo, movimentos corporais repetitivos e sem função, interesses em temas e objetos restritos, algumas vezes sem importância aparente. Pode haver limitações quanto à linguagem abstrata (interpretação literal), gerando dificuldade em identificar ironias, coloquialismos, gírias, sarcasmos e metáforas. Também podem não conseguir expressar seu estado emocional, resultando em comentários que podem soar ofensivos, apesar de serem bem intencionados, por não identificar o que é socialmente “aceitável” e pela dificuldade em levar em conta o estado emocional de outras pessoas.

Para Alfredo Almeida Pina de Oliveira, professor e especialista em Saúde Coletiva e Práticas de Promoção da Saúde, o acompanhamento dependerá da avaliação de cada criança e família.

Segundo ele, “é valioso salientar que qualquer tratamento dependerá de cuidados contínuos, persistência e tranquilidade para alinhar anseios e expectativas de pais e familiares”, explica.

