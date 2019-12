Dezembro É O Mês De Licenciar Veículos Com Placa Final 0

Proprietários de veículos com placas final 0 devem providenciar o Licenciamento obrigatório neste mês. A informação, que é do Detran – Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, ainda lembra que o procedimento é necessário também para caminhões com placas terminadas em 9 e 0.

O valor da taxa do serviço é o mesmo para todos: R$ 90,20. “É possível licenciar de forma eletrônica, por meio do sistema bancário, sem precisar ir até uma unidade de atendimento. Não basta apenas pagar a taxa, é preciso que haja a emissão do documento. Por isso não é aconselhável deixar para a última hora. Os mais esquecidos podem contar com a ajuda do Detran.SP e receber gratuitamente um alerta 30 dias antes do vencimento via SMS e push no celular. Basta cadastrar o celular no portal detran.sp.gov.br e autorizar o recebimento. O passo a passo para fazer o serviço pode ser consultado em detran.sp.gov.br, na área de ‘Veículos’>’Licenciamento Anual’”, reforça a nota oficial emitida pelo Governo do Estado de São Paulo.

O licenciamento em atraso gera a remoção do veículo ao pátio, além disso, o proprietário recebe uma multa de R$ 293,47, bem como sete pontos na habilitação por conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado (considerada infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro).

Realizar o pagamento do licenciamento em atraso também gera a cobrança de multa e juros. Caso não seja feito, o dono do veículo pode ter o nome inscrito no Cadin – Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados e na dívida ativa do Estado pelo débito em aberto.

Licenciamento

Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor pode ir ao Detran.SP ou na unidade do Poupatempo para solicitar a emissão do documento. Se preferir, pode pagar junto com a taxa o custo de envio pelos Correios, de R$ 11, para receber o documento em casa.

A entrega pode ser acompanhada pelo portal www.detran.sp.gov.br, na aba ‘Serviços Online’.

