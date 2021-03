Devido ao Aumento da Covid-19, Unidade do SESI Antecipa Férias Escolares

O Serviço Social da Indústria (SESI) emitiu um comunicado na última sexta-feira, dia 19, antecipando as férias de julho em todas as unidades do estado. O recesso inicia no dia 24 de março até 7 abril. Os outros 15 dias restantes, por enquanto, serão mantidos para julho, seguindo o calendário escolar.

Até terça-feira (23) a Escola vai manter o sistema de aulas remotas, com professores em home office e na quarta (24) inicia-se a antecipação do período de férias.

A justificativa da escola é que “diante do aumento de casos da Covid-19, que colocou o Estado em fase emergencial, a rede escolar SESI São Paulo optou por antecipar as férias escolares de julho”.

Durante o recesso, games e atividades educativas, além de material literário, permanecem disponíveis na plataforma Conexão Digital e Biblioteca virtual da rede escolar, como uma opção de aprofundamento do conhecimento aos estudantes.

Haverá 10% de desconto na mensalidade referente ao mês de abril de 2021, e nos meses em que as atividades permanecerem 100% remotas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local