Devido a Restrições, Absolvição Geral dos Pecados Será Realizada Neste Fim de Semana

O Governo do Estado divulgou na quinta-feira, dia 11, novas restrições para conter o contágio da Covid-19. Dentre as medidas anunciadas, está inclusa a proibição de cultos, missas e atividades religiosas. Diante disso, a Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida informou que as missas deste final de semana sábado (13) e domingo (14) serão as últimas com a presença dos fiéis antes da Fase Emergencial. Durante o evento será realizada a absolvição geral dos pecados.

As regras da Fase Emergencial entram em vigor na próxima segunda-feira, 15, e deve permanecer até o dia 30 deste mês. As missas serão celebradas de forma virtual às 19h e transmitidas pelo Facebook, Youtube e Instagram da Catedral. O templo estará aberto para manifestações individuais de fé.

Regras para Missa Presencial – A missa seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição álcool em gel. Além disso, todos os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local