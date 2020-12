Devido à Pandemia, Projeto Natal nos Trilhos é Cancelado

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) e a Rumo comunicaram o cancelamento do evento Natal nos Trilhos. A medida visa conter a propagação do coronavírus e evitar a aglomeração de pessoas. A nota oficial foi divulgada pelo Expresso Paulista.

“Devido a toda a situação vivida em decorrência da pandemia da Covid-19, esse ano não será realizado o Natal nos Trilhos”, informou a nota.

No ano passado o Projeto Natal nos Trilhos percorreu Catanduva e outras 37 cidades do interior paulista. A composição C30-7 9380 que passou pelo município foi histórica. O modelo australiano foi fabricado em 1978 e duas, das três unidades produzidas no mundo, vieram para território brasileiro.

O veículo com centenas de luzes natalinas e percorreu cerca de 450 quilômetros. A pintura trouxe uma homenagem à Ferrovia Paulista S.A (Fepasa). Para o resultado final, foram necessários dois meses de trabalho e cerca de 140 litros de tinta para dar vida ao estilo “heritage”, palavra de origem francesa que significa herança, e é pioneiro no país. O projeto foi desenvolvido na oficina da Rumo, em Araraquara, e contemplou reforma de funilaria em toda a lataria e revisão elétrica e mecânica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local