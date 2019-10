Devido a ‘Feriado’, Poupatempo Não Irá Funcionar Na Próxima Segunda-Feira

Devido à comemoração do Dia do Funcionário Público, que é realizada em 28 de outubro, o Governo do Estado de São Paulo emitiu uma nota informando que todas as unidades Poupatempo no Estado não irão funcionar na próxima segunda-feira. Os postos reabrem na terça-feira, dia 29, em seu horário habitual.

Para que a população busque informações sobre endereços, horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, os interessados podem acessar o portal (https://www.poupatempo.sp.gov.br) ou baixar o aplicativo SP Serviços.

Comemoração

Conforme noticiado pelo O Regional, o Programa Poupatempo comemorou no domingo (20), 22 anos de serviços prestados em São Paulo. Hoje, 72 unidades estão à disposição dos cidadãos em todas as regiões do Estado oferecendo atendimento de qualidade para quem precisa emitir documentos públicos.

Na Cidade Feitiço, o Poupatempo já prestou 1.88 milhão de atendimentos, sendo 233 mil só neste ano. Segundo a Prodesp, a unidade é muito querida pela população, e já obteve 100% de aprovação dos usuários em pesquisa de satisfação realizada em 2018. Já na cidade de São Paulo, aconteceu, no dia 21, uma comemoração pelos 22 anos com cerca de 600 milhões de atendimentos realizados.

Programa

Iniciada em 1997, a ação conta atualmente com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado.

Em pesquisa de satisfação com os usuários divulgada no último mês de março, o Poupatempo obteve 98,8% de aprovação. Em 2019, o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha.

Da Reportagem Local