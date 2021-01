Devido à Alta Procura Laboratório Unimed Baixa Preço do Teste Para Covid-19

A procura por exames para a Covid-19 cresceu 32% no Laboratório da Unimed Catanduva. O comparativo é com os primeiros 14 dias do mês de dezembro. Por dia, são realizados 1,6 mil exames; destes, 6% são voltados ao diagnóstico ou monitoramento da Covid-19. Pensando em facilitar o acesso da população, a Unimed Catanduva baixou o preço do exame de pesquisa de antígeno para Covid-19 por teste rápido, cuja eficácia é comprovada e o resultado pode ser obtido no mesmo dia, em até duas horas após a realização da coleta.

Para fazer o teste, basta procurar pela Unidade de Coleta da Unimed Catanduva, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 10 horas, munido de documento com foto. O custo do exame é R$ 150,00, podendo ser parcelado em até três vezes. Para este exame especificamente, não é necessário encaminhamento médico. Basta que o paciente esteja entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas da Covid-19. Dentre os sintomas, o novo coronavírus pode causar febre, tosse, dor de garganta, perda do olfato e paladar e dores no corpo.

Exame

O exame de pesquisa de antígeno para Covid-19 por teste rápido é um imunoensaio qualitativo realizado em amostras de nasofaringe. A coleta é feita por meio do SWAB (um cotonete longo e estéril), que é aplicado em uma narina do paciente, atingindo suavemente a superfície da nasofaringe posterior.

Importante ressaltar que resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV2. O resultado do exame de pesquisa de Antígeno para Covid-19 por teste rápido deve ser interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local