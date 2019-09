Detran.SP Alerta: Educação Para o Trânsito Começa na Porta da Escola

Seja na porta da escola numa rua calma ou de uma grande faculdade em avenida movimentada, todo cuidado, educação e gentileza é pouco. Infelizmente, começa e termina ano letivo e parece que muita gente não aprendeu nada em matéria de trânsito.

Pensando nisso, e aproveitando o período de conscientização para o trânsito seguro, o Departamento Estadual dá dicas e chama atenção para o cumprimento das leis existentes.

Está no bê-a-bá que transportar as crianças na “cadeirinha” é indispensável e o equipamento deve acompanhar o crescimento dos pequenos.

“Os bebês devem ser colocados na cadeirinha de costas para o banco da frente. De 1,1 a 4 anos, a criança já fica sentada para frente, como os demais ocupantes do veículo e presa com as tiras de retenção do equipamento (sistema de cinco pontos). Dos 4,1 aos 7,5 anos é hora de usar o assento de elevação para que a criança fique presa ao cinto de segurança do próprio veículo. Junto com a chegada do ensino fundamental, a criança de 7,6 a 10 anos pode ser transportada apenas no banco traseiro, sem auxílio de equipamento, diretamente com o cinto do assento do veículo”.

Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas pela legislação está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como Infração gravíssima (sete pontos e multa de R$ 293,47).

O horário de entrada e saída é concorrido. Mesmo assim na hora de deixar ou buscar os pequenos, o condutor jamais deve estacionar na calçada ou em fila dupla.

O pisca-alerta é para ser usado em caráter de advertência em caso de emergência para indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência, por problemas mecânicos, atropelamento ou parada muito abrupta a fim de evitar um engavetamento, nunca por comodidade do motorista.

Na pressa de sair de casa, não esqueça os documentos e muito menos que o cinto de segurança é de uso obrigatório para qualquer um e em qualquer banco do veículo.

Se a escola for perto, leve os pequenos a pé, segurando-os sempre pelo punho, e não pela mão, principalmente ao atravessar a rua, sempre na faixa de pedestres e atentos aos sinais de trânsito. As crianças aprendem com os adultos e a caminhada diária pode ser uma aula para toda a vida.

“Se o trajeto é de transporte público, ao descer do ônibus ou van, espere na calçada e jamais desça fora do ponto. Não é seguro atravessar nem por trás nem pela frente do veículo. Deixe que ele siga, para que você tenha uma boa visão da rua. E siga para o seu destino com segurança”.

Quem já está habilitado e vai para a faculdade dirigindo, deve deixar o celular fixado no para-brisa ou painel dianteiro, apenas para usar o localizador. Falar ou gravar vídeos para as redes sociais, nem pensar. Não é permitido seu manuseio nem mesmo em paradas temporárias (pedágios ou semáforos). Todas essas situações são infrações gravíssimas, com sete pontos e multa de R$ 293,47.

Para quem vai de motocicleta ou ciclomotores, os capacetes são obrigatórios para piloto e garupa devidamente fixados à cabeça, presos ao queixo por meio da cinta, sem folgas, e com a viseira totalmente abaixada. Quem vai de bike também deve adotar o equipamento. Nos dois casos, também vale optar por roupas e calçados adequados. Os limites de velocidade devem ser respeitados pelos motociclistas e mesmo quase se está atrasado e é semana de prova. Não é permitido ultrapassar pela direita e muito menos trafegar pelo corredor dos ônibus.

Karla Konda

Editora Chefe