Detran.SP Abre Semana Nacional De Trânsito Com Série De Debates Do Setor

Começou ontem (18) e vai até o dia 25 a Semana Nacional de Trânsito, principal calendário do país dedicado à promoção de atitudes responsáveis no setor. Neste ano, o Governo de São Paulo, por meio do programa Respeito à Vida, ligado agora ao Detran.SP, mobiliza dez Secretarias para promover ações de conscientização e fiscalização em todo o Estado.

O objetivo é incentivar o comportamento responsável e cidadão para evitar acidentes que, a cada ano, provocam a perda de mais de 5.000 vidas no Estado.

Apesar das constantes reduções nos índices apontadas pelo Infosiga SP, primeiro sistema de dados do Brasil a publicar mensalmente estatísticas de acidentes e fatalidades, as ocorrências de trânsito ainda matam duas vezes mais do que os homicídios e são a principal causa externa de morte no estado. Esse cenário somente mudará com a promoção de parcerias com a sociedade e projetos eficazes com base em tecnologia, inovação e informação de qualidade, algo que o Governo do Estado já vem fazendo.

As ações permanentes de educação são necessárias à medida que 94% dos acidentes fatais de trânsito são motivados por falha humana, segundo dados do Infosiga SP. Os levantamentos apontam ainda como grupos de risco: Motociclistas: lideram as estatísticas de óbitos por acidentes, Jovens: vítimas com idade entre 18 a 29 anos correspondem a um quarto do total, Idosos: 1 em cada 3 vítimas de atropelamento tem mais de 60 anos de idade, Condutores dos veículos: mais da metade das vítimas fatais dirigiam os veículos, Homens: correspondem a mais de 80% das vítimas fatais de trânsito. Além disso, os comportamentos de risco também se repetem, embora haja campanhas permanentes de conscientização. São eles: Alcoolemia, Cinto de Segurança, Celular.

O Detran.SP também promove uma série de webinars com especialistas do Brasil e do exterior. Saiba mais no site http://www.semanadotransito.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local