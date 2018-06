Destino de 17 Animais Resgatados Depende de Justiça

O destino dos 17 animais que foram resgatados em uma casa no bairro Higienópolis depende de decisão da Justiça. Na tarde de ontem (29), 12 dos cães foram retirados do imóvel. A família responsável pela casa deverá responder por abandono dos animais e por questões de saúde pública, já que o local estava com condições precárias de higiene, prejudicando a saúde e bem-estar de moradores e outros animais da vizinhança. A informação é da Prefeitura de Catanduva.

Na última quinta-feira outros cinco cães foram retirados da parte de dentro da residência. Moradores das proximidades do imóvel denunciaram a situação por meio das redes sociais solicitando providências com relação aos cães que estavam fechados no imóvel. “Alguns deles sem água e alimentação há mais de uma semana”, informa a Prefeitura.

A ação contou com um trabalho conjunto das equipes de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses e Guarda Civil Municipal (GCM). “A primeira medida adotada foi a notificação a familiares da moradora do imóvel e dona dos cães, que se encontra impossibilitada de cuidar dos mesmos em razão de acidente sofrido recentemente”, conta em questionamento ao O Regional.

Um prazo de dois dias foi estipulado para familiares da idosa, que tem 75 anos, solucionassem a situação. “Sem retorno ou resolução da situação, a Prefeitura fez boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público. E as equipes realizaram a recolha dos animais”, informou.

Um dos cães estava preso em um cômodo nos fundos do quintal, sem água e sem comida e foi recolhido com os demais encontrados na casa. A ação foi finalizada ontem. “Não houve arrombamento. Os animais estão bem e permanecerão no Centro de Controle até decisão da Justiça. Medidas legais serão adotadas”, finalizou.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local