Destinação de Arrecadação com Multas de Trânsito é Questionamento de Paraná

O vereador Wilson Paraná questionou o Executivo, por meio de requerimento, sobre os investimentos feitos em Catanduva com os recursos obtidos por meio de multas de trânsito aplicadas em 2019 e 2020.

Em maio, o parlamentar já havia questionado o montante arrecadado em todo ano passado e nos primeiros meses de 2020.

No novo requerimento, Paraná pede planilhas e notas fiscais de tudo o que foi adquirido ou realizado no município com recursos recebido das autuações pagas pelos motoristas catanduvenses.

Em respostas anteriores, o Executivo afirmou que em 2029, catanduvenses pagaram R$ 3,9 milhões em multas de trânsito, conforme relatório de arrecadação. Até maio de 2020, as multas renderam uma arrecadação de R$ 784 mil.

Wilson Paraná ainda solicitou saber quanto tem disponível em caixa para novos investimentos.

“Esse requerimento se faz justo e necessário, pois vimos que o município de Catanduva através da Secretaria Municipal de Trânsito tem arrecadado e muito. Então nada mais justo do que sermos informados onde essa verba está sendo investida e se está sendo usada para melhorias da cidade. Solicitei também informações se existe verbas disponíveis em caixa para novos investimentos”, disse Paraná.

O documento foi aprovado por unanimidade e encaminhado a Chefe do Executivo.

Karla Konda

Editora Chefe

