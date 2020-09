Despejo Irregular de Esgoto é Flagrado no São Domingos

Despejo irregular de esgoto foi flagrado por moradores de Catanduva. Uma espuma saindo das tubulações no trecho do rio próximo a rua Nhandeara, na avenida Theodoro Rosa Filho chamou atenção. Fotos foram divulgadas pelas redes sociais.

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) foi questionada a respeito. Por meio de assessoria, afirmou que soube do problema no último final de semana. De acordo com a autarquia, a Saec tomou conhecimento do problema no final de semana e identificou que a rede coletora de esgoto estava entupida, gerando despejo irregular para a galeria que deságua no rio. “De imediato, foi executada a desobstrução da tubulação”, afirmou por meio de nota. Em outros pontos com espuma semelhante a vista neste trecho do rio São Domingos também foram denunciados. Uma das denúncias foi feita pelo vereador André Beck, em vídeo, mostrando a espuma e afirmando sobre forte odor em trecho do São Domingos, próximo a Estação de Tratamento de Esgoto.

Karla Konda

Editora Chefe