Deslize: Prefeitura Instala Nova Placa, Mas Nome da Rua Está Incorreto

Com investimento de R$ 992 mil firmado com uma empresa de São José do Rio Preto, a prefeitura de Catanduva realizou a troca e instalação de placas com nomes de ruas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos aproximadamente três mil placas em diversos bairros da cidade foram substituídas. Além do nome em destaque, as placas trazem o CEP da via e a identificação do bairro.

Mesmo com a intenção de garantir maior segurança e informação, um detalhe passou despercebido: o erro na grafia de uma das ruas.

A troca do nome chamou a atenção dos moradores e virou motivo de piada no bairro Cidade Jardim. Além disso, o erro pode causar confusão e gerar atraso na entrega de correspondências.

Na placa substituída a rua está nomeada como Ucrânia, porém o correto seria Urucânia.

A Equipe de O Regional questionou a Prefeitura sobre as informações incorretas, em nota, informaram que a STU vai providenciar as correções necessárias.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

