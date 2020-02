Desfile de Moda Encerra Ciclo de Capacitação de Corte e Costura

Em desfile de moda, os alunos dos cursos de corte e costura oferecidos pela Prefeitura de Catanduva, em parceria com o Senai, apresentaram peças confeccionadas durante as aulas. O evento, com modelagem exclusiva, abriu a cerimônia de formatura dos 45 participantes na noite da última terça-feira, 28 de Janeiro. Durante o evento, o secretário Fábio Rinaldi Manzano enalteceu a importância da qualificação de mão de obra, frente ao mercado de trabalho cada vez mais exigente. “Temos desenvolvido ações contínuas para capacitar as pessoas para novas experiências. Essa condição reflete em oportunidades de trabalho e renda”, destacou.

O coordenador de Relacionamento com a Indústria do Senai, Robson Pereira Marques Júnior, também participou da cerimônia. Ele falou sobre a parceria consolidada entre a instituição e a municipalidade.

Escola

Catanduva está prestes a inaugurar as atividades da unidade fixa do Senai. A escola oferecerá cursos de aprendizagem industrial para jovens e adolescentes, com idades entre 14 e 24 anos. Os candidatos indicados pelas empresas locais deverão ser contratados até o início do curso, que terá matrículas nos dias 5 e 6 de fevereiro.

Duas opções de cursos de Aprendizagem estão disponíveis: Eletricista Industrial e Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas e Veículos Pesados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local