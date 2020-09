Desenvolve SP Firma Acordo Com SESCON Devido A Pandemia E O Trabalho Remoto

Foi firmado um acordo entre o Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo, na quarta-feira (16), o acordo se trata de cooperação com o SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo. O termo prevê condições facilitadas para que pequenas empresas do setor de contabilidade financiem equipamentos e infraestrutura de trabalho remoto.

“Com a pandemia, as medidas de distanciamento social obrigaram grande parte das empresas a se adequarem de forma repentina, e em muitos casos com poucos recursos, ao modelo home office. Este acordo garante amparo às empresas do setor de contabilidade que precisam adquirir equipamentos e tecnologia para continuarem suas atividades”, afirmou o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza.

“Ao longo da quarentena, os recursos e orientações do Desenvolve SP foram fundamentais para que muitas empresas paulistas pudessem continuar abertas. Este termo de cooperação tem como objetivo ampliar o auxílio ao setor contábil, e é um reconhecimento à seriedade da gestão da SESCON-SP em amparar seus associados”, disse o Deputado Estadual e Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Itamar Borges. “O setor de contabilidade é majoritariamente composto por micro e pequenas empresas que não pararam suas atividades durante a pandemia. Neste momento, a adoção de novas tecnologias se mostrou essencial para que o nível de qualidade de seus negócios fosse mantido, mesmo que de forma remota. Com esta parceria, queremos ajudar as empresas que, por falta de recursos, tiveram dificuldades em atravessar este período”, destacou o Presidente do SESCON-SP, Reynaldo Lima Jr.

O acordo foi assinado na sede do Desenvolve SP, em São Paulo, com a presença do Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza, do Deputado Estadual e Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Itamar Borges, e do Presidente do SESCON-SP, Reynaldo Lima Jr.

Ariane Pio

Da Reportagem Local