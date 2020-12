Desenvolve SP Disponibiliza Crédito Para Comércio E Turismo Para Final De Ano

A fim de garantir que empresas destes segmentos consigam se preparar para as vendas e demandas de final de ano, o Desenvolve SP, banco do Governo do Estado de São Paulo, oferece linhas de crédito especiais para comércios, bares e restaurantes e outras empresas ligadas ao setor turístico.

O Desenvolve SP acaba de internalizar mais R$ 150 milhões em recursos para as linhas de crédito do Fundo Geral do Turismo – Fungetur, que se somam aos R$ 400 milhões disponibilizados em setembro em parceria com o Ministério do Turismo. O aditivo amplia a capacidade de auxiliar a recuperação e retomada das empresas paulistas ligadas direta ou indiretamente ao setor, um dos mais impactados pela pandemia. Através do Desenvolve SP, os recursos são disponibilizados por meio de linhas de crédito com condições facilitadas – taxas reduzidas e prazos estendidos. As empresas podem solicitar crédito para financiamento de projetos de investimento, aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro. As condições das três linhas Fungetur compreendem juros reduzidos de 0,41% ao mês e prazo estendido de até 120 meses, com até 36 de carência, além de garantia por meio do Fundo Garantidor e aval dos sócios.

Micro, pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 81 mil e R$ 10 milhões, Certificação Digital E-CNPJ, cadastro ativo no CADASTUR e Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE relacionado a atividades turísticas podem realizar a solicitação de crédito pelo site do Desenvolve SP: www.desenvolvesp.com.br. De forma simples e desburocratizada, todo o processo é realizado online.

Podem ter acesso ao crédito empresas das áreas de acampamento turístico, agências de turismo, meios de hospedagem, parques temáticos, transportadora turística, casas de espetáculos e equipamentos de animação turística, centro de convenções, empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva, empreendimento de entretenimento e lazer e parques aquáticos, locadora de veículos, organizadores de eventos, prestadores de serviços de infraestrutura de apoio a eventos, prestadores especializados em segmentos turísticos, além de restaurantes, cafeterias e bares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local