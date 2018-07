Descredenciamento de 34 Equipes Não Deve Impactar em Atendimentos na Saúde

O descredenciamento de 34 equipes não deve impactar no atendimento. É o que aponta a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo porte, Catanduva poderia ter 57 equipes credenciadas, mas apenas 23 são utilizadas. O motivo apontado pelo Ministério da Saúde para o descredenciamento foi o não cumprimento de prazos. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a gestão municipal deveria ter implantado as equipes em quatro meses, após publicação no Diário Oficial da União.

Por meio de nota, enviada ontem (6) a nossa reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde disse que “as 23 equipes de ESF implantadas estão regulares e em pleno funcionamento, permitindo 100% de cobertura em Atenção Básica, sendo que cerca de 70% segue o modelo de Estratégia de Saúde da Família – ESF”, informou.

Além de Catanduva, outras cidades brasileiras aparecem na portaria nº 1.717 que foi publicada em junho deste ano. “Anteriormente, os municípios tinham a possibilidade de credenciar o máximo de equipes para seu porte populacional e, conforme a necessidade, implantavam tais equipes. No caso de Catanduva, o teto era de 57 equipes, sendo que 23 estão implantadas e, agora, as demais 34 foram descredenciadas”, complementou.

Ainda de acordo com a Secretaria, a ação do Ministério da Saúde foi feita por conta do orçamento. “Pois ainda que os recursos destinados às equipes não estivessem sendo repassados aos municípios, estavam orçados, impedindo a reprogramação para novas equipes a serem credenciadas e efetivamente implantadas”, complementou.

O setor ainda disse no comunicado que o descredenciamento não impede que outras implantações de equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) sejam feitas na cidade. “Caso haja necessidade, o município poderá solicitar o credenciamento a qualquer momento, como já funciona para todos os demais serviços de saúde financiados pelo Ministério da Saúde”, complementou informando que os serviços do setor em Catanduva estão cadastrados e atualizados em plataforma digital.

Também procurada pela reportagem de O Regional, a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde disse que a transferência do incentivo de custeio federal relacionado às equipes da Atenção Básica tem como condição a implantação das equipes quando são devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) pela gestão municipal. “Portanto, o ato do credenciamento gera uma expectativa de despesa para o orçamento do Ministério da Saúde, o qual é programado para que, a partir da implantação, se inicie o repasse financeiro destas equipes. Sendo assim, a regra do prazo de quatro meses é justificada pela necessidade do planejamento de recursos destinados à expansão e fortalecimento da Atenção Básica, e para garantir que novas demandas de credenciamento possam ser contempladas”, informa.

Diante disso, com o monitoramento, as equipes que não estavam cumprindo o previsto do programa foram descredenciadas. “Neste sentido, as equipes credenciadas não implantadas no prazo estabelecido, já não tinham transferência do incentivo financeiro federal, o que não gerou prejuízo aos municípios. Reforçamos ainda que, tal medida não reduz o número de equipes existentes no país e nem a população coberta pelas equipes de saúde da família e demais serviços da atenção básica”, reforçou.

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a equipe de Saúde da Família deve ser formada, no mínimo, por médico, com preferência para especialistas em medicina da família ou comunidade, além de enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Também pode integrar a equipe o agente de combate às endemias e os profissionais de saúde bucal como o cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. “O número de Agente Comunitário de Saúde por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por agente”, finaliza.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local