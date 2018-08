Descaso e Velocidade São Reclamações do Transporte Coletivo de Catanduva

Descaso e velocidade – são essas as mais recentes recla­ma­­çõ­­­es do transporte coletivo em Catanduva. A informação é dos próprios usuários que pro­­­­curaram a reportagem de O Regional para relatarem os problemas. Essa não é a pri­­meira vez que eles a­­pontam a dificuldade na hora de usar o coletivo. Segundo os morado­res, os motoristas não respei­tam quem tem difi­­culdade de locomoção.

“Eu já estou cansado da falta de respeito e descaso co­­­­nosco. Na segunda-feira pre­­cisei utilizar o transporte, fiz sinal para o motorista parar e ele não parou; foi embora. Eles passam tão rápido que nem dá tempo de ver que tem passageiro esperando”, re­­la­­tou o catanduvense.

Segundo o usuário, essa não é a primeira vez que é ví­­­­­tima dessa situação. “Uma vez eu precisei ir a pé até o terminal porque o ônibus pas­­sou por mim e não parou. Eu tenho dificuldade para andar. Na época, eu dependia de mu­­letas, então já dá para ima­­ginar a situação. Eu já até re­­clamei na Ouvidoria da pre­fei­­tura”, afirmou o usuário que prefere não ser iden­ti­fi­ca­do. Na época, a re­­portagem de O Regional pro­­­­­curou a Jun­­diá, empresa responsável pelo coletivo na cidade que respondeu que “todos os nossos colaboradores po­­s­­­­­­­­­suem qualificação e experi­ên­cia no ramo de transportes e são contratados após com­ple­to processo seletivo que a­­va­lia dentre outros, sua capa­cidade, competência e qualifi­cação para o exercício da pro­­fissão de motorista de ôni­­bus de transporte público co­­le­­tivo, além disso, fazemos in­­­tenso acompanhamento da a­tuação dos nossos colabora­dores no dia-a-dia com o in­­tui­to de manter nosso quadro de fun­­cionários composto a­­­pe­­­nas por profissionais com­­prometidos e que estejam ali­­­nhados com os princípios da empresa”.

Outro munícipe também reclamou da rapidez com que o coletivo trafega pelas ruas da cidade. “Eu moro mui­­to dis­­­tante da cidade e, conse­quen­temente, dependo do trans­­porte público. O pro­­ble­­ma foi que uma vez eu tinha horário marcado para fazer uns exames e não poderia a­­­di­­ar. Quando o motorista pas­­sou, ele simplesmente se­­guiu e não parou para que eu pu­­des­se entrar. Precisei esperar pe­­la próxima linha, o que a­­ca­­bou prejudicando meus com­­­­pro­­missos”, contou.

Novamente nossa reporta­­gem procurou a Jundiá, para um posicionamento a respeito dos serviços do transporte co­­letivo, e também a Prefeitura para um esclarecimento sobre a fiscalização dos serviços, mas até o fechamento desta edição não se obteve retorno de ambos os setores.

Da Reportagem Local